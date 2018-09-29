Глава МИД КНДР: Пхеньян не будет разоружаться первым в отсутствие доверия к США

СЕГОДНЯ 20:36 2018-09-29T20:36:03+03:00

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Пхеньян сохраняет твердую приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, но не станет разоружаться до тех пор, пока не получит от США надежные гарантии безопасности. Об этом заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Без какого-либо доверия США мы не можем быть уверенными в своей безопасности, ввиду этого мы ни за что не приступим к разоружению первыми в одностороннем порядке. Правительство КНДР остается твердо приверженным денуклеаризации, однако это будет возможным, только если США обеспечат доверие к себе», - подчеркнул Ли Ён Хо.

Северокорейский министр напомнил, что еще до саммита КНДР-США в Сингапуре, Пхеньян предпринял значимые шаги для укрепления двустороннего доверия, прекратив ядерные испытания и запуски баллистических ракет.

«Между тем мы не видим соответствующих ответных шагов со стороны США. Наоборот, вместо того, чтобы принять во внимание наши опасения по поводу отсутствия мирных договоренностей на Корейском полуострове, США настаивают на том, чтобы сначала имела место денуклеаризация, и наращивают санкционное давление. Они пытаются принудительными методами достичь своей цели», - продолжил дипломат.

По словам Ли Ён Хо, выполнение положений совместного заявления лидеров КНДР и США — это общая ответсвенность. Совбез ООН может сыграть в этом свою роль, в том числе изменив свою позицию по санкциям в отношении Пхеньяна.

«Однако сейчас, когда прошел год с момента, когда такие испытания были прекращены, в этих резолюциях не изменилось ни слова, не говоря уже об отмене санкций или их ослаблении», - резюмировал министр.

Напомним, исторический саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместное заявление, в котором Пхеньян обязался отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

При этом документ не содержал каких-либо конкретных мер или сроков. По мнению американской администрации, КНДР предпринимает недостаточные усилия для денуклеаризации, а смягчение или отмену санкций следует обсуждать только после необратимого и проверямого отказа Пхеньяна от ракетно-ядерной программы.