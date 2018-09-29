2018-09-29T20:36:03+03:00
В мире

Глава МИД КНДР: Пхеньян не будет разоружаться первым в отсутствие доверия к США

Северная Корея рассчитывает получить от Вашингтона надежные гарантии своей безопасности
Денис СУХОВ
Поделиться:
Глава МИД КНДР Ли Ён Хо. Фото: TASS/Imago/Li MuziГлава МИД КНДР Ли Ён Хо. Фото: TASS/Imago/Li Muzi
Изменить размер текста:

Пхеньян сохраняет твердую приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, но не станет разоружаться до тех пор, пока не получит от США надежные гарантии безопасности. Об этом заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Без какого-либо доверия США мы не можем быть уверенными в своей безопасности, ввиду этого мы ни за что не приступим к разоружению первыми в одностороннем порядке. Правительство КНДР остается твердо приверженным денуклеаризации, однако это будет возможным, только если США обеспечат доверие к себе», - подчеркнул Ли Ён Хо.

Северокорейский министр напомнил, что еще до саммита КНДР-США в Сингапуре, Пхеньян предпринял значимые шаги для укрепления двустороннего доверия, прекратив ядерные испытания и запуски баллистических ракет.

«Между тем мы не видим соответствующих ответных шагов со стороны США. Наоборот, вместо того, чтобы принять во внимание наши опасения по поводу отсутствия мирных договоренностей на Корейском полуострове, США настаивают на том, чтобы сначала имела место денуклеаризация, и наращивают санкционное давление. Они пытаются принудительными методами достичь своей цели», - продолжил дипломат.

По словам Ли Ён Хо, выполнение положений совместного заявления лидеров КНДР и США — это общая ответсвенность. Совбез ООН может сыграть в этом свою роль, в том числе изменив свою позицию по санкциям в отношении Пхеньяна.

«Однако сейчас, когда прошел год с момента, когда такие испытания были прекращены, в этих резолюциях не изменилось ни слова, не говоря уже об отмене санкций или их ослаблении», - резюмировал министр.

Напомним, исторический саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместное заявление, в котором Пхеньян обязался отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

При этом документ не содержал каких-либо конкретных мер или сроков. По мнению американской администрации, КНДР предпринимает недостаточные усилия для денуклеаризации, а смягчение или отмену санкций следует обсуждать только после необратимого и проверямого отказа Пхеньяна от ракетно-ядерной программы.

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава МИД Сирии: Западная коалиция во главе с США поддерживает террористов
Активы Илона Маска и Марка Цукерберга подешевели за день на $3,5 млрд
Полиция Каталонии применила силу против митингующих сторонников независимости
Глава МИД Венгрии получил персональную страничку на украинском сайте «Миротворец»
Посол Сербии в РФ прокомментировал обострение ситуации с Косово
Украинский «военный» высмеял кадры последних секунд жизни Захарченко
Минфин представил прогноз курса рубля до 2035 года
Финские власти освободили россиянку, осужденную за перевозку нелегальных мигрантов в страну
Пол Маккартни написал книгу для детей
Путин и Медведев выразили соболезнования в связи с разрушительным землетрясением и цунами в Индонезии
Президент Сербии привел армию в полную боеготовность
Порошенко пообещал избежать ковровых бомбардировок Донбасса
Управление Кремля по внешней политике возглавил Игорь Неверов
Порошенко опроверг наличие у него бизнеса в России
В Канаде более 130 детей пострадали от укусов ос во время спортивного забега
Стало известно, когда состоится вторая пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора
В Донецке на съезде компартии прогремел взрыв
Порошенко уверен, что ООН примет резолюцию по Крыму
Умер Марти Балин из Jefferson Airplane
Число жертв лихорадки Западного Нила в Греции возросло до 31
Российские волейболистки победили Тринидад и Тобаго на чемпионате мира в Японии
Неизвестное вещество распылили в ночном клубе в Британии