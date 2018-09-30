Порошенко: Украина не должна выплачивать России долг в $3 млрд

СЕГОДНЯ 04:02 2018-09-30T04:02:35+03:00

Президент Украины заявил, что его предшественник вывез эти деньги из республики

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Требование выплатить России долг по евробондам в размере трех миллиардов долларов является несправедливым, поскольку эти деньги из Украины вывез бывший президент Виктор Янукович. Такое заявление сделал в субботу нынешний глава республики Петр Порошенко.

«Мы защитились на определенное время, но я думаю, правда в суде победит. Мы защитились от требований РФ вернуть деньги, которые были вброшены в декабре 2013 года Януковичем, который положил, причем на камеры, эти средства кэшем в свои грузовики и вывез с Украины», - сказал он.

При этом глава государства утверждал, что Киев доказал в суде, что требовать от Украины вернуть этот долг – несправедливо, передает ТАСС.

Напомним, в конце 2013 года Россия приобрела суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов на нерыночных условиях. До конца 2015 года Украина совершала выплаты по долгу, но затем объявила дефолт по этим бумагам.

Министерство финансов России обратилось в Высокий суд Лондона по этому вопросу. В марте прошлого года суд обязал Киев выплатить Москве номинальную стоимость облигаций в размере 3 миллиардов долларов, а также неосуществленный платеж в 75 миллионов долларов и проценты. Киев обратился в апелляционный суд с жалобой.