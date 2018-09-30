2018-09-30T05:39:06+03:00
Политика

Тереза Мэй поднимет налог на недвижимость для иностранцев в Великобритании

Глава правительства надеется остановить рост цен на жилье
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ближайшем будущем иностранцам, возможно, придет платить дополнительный налог на покупку жилья в Великобритании. Об этом сообщила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в интервью газете The Sunday Times.

Глава правительства поделилась своими планами и идеями, многие из которых, по ее же словам, выходят за пределы Brexit. Мэй отметила, что граждане других государств, не являющиеся британскими налоговыми резидентами, при покупке имущества будут оплачивать пошлину на 1-3 процента выше, чем те, кто платят налоги в казну королевства.

Речь идет о ставке гербового сбора, которую платят как физические, так и юридические лица при покупке земли, недвижимости, акций, передает ТАСС.

Мэй считает, что такое новшество позволит остановить в стране рост цен на жилье. Кроме того, поступления в бюджет от дополнительного сбора пойдут на программу по борьбе с бездомными. Правда премьер не уточнила, в какие сроки она намерена воплотить идею в жизнь.

Как писал сайт kp.ru, однопартийцы Мэй намерены предложить ей добровольно уйти в отставку после истечения срока реализации плана выхода страны из Евросоюза. Среди депутатов парламента от правящей Консервативной партии уже циркулирует служебная записка с именами возможных преемников главы кабмина.

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