В Германии 14 тысяч человек вышли на демонстрацию против расизма

СЕГОДНЯ 07:51 2018-09-30T07:51:07+03:00

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В субботу, 29 сентября, в немецком Гамбурге прошла демонстрация под лозунгом «Вместе против расизма». В ней приняли участие около 14 тысяч активистов, в то время как организаторы рассчитывали на участие 30-35 тысяч человек. При этом акцию поддержали более 450 организаций.

Демонстранты выступали за отказ от депортации мигрантов из ФРГ, а также за право людей на защиту и получение убежища. Кроме того, активисты требовали отставки главы немецкого МВД Хорста Зеехофера и роспуска федеральной службы защиты конституции Германии (BfV), пишет газета Die Zeit.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер ранее заявил, что нелегальная миграция является «матерью всех политических проблем Германии». Кроме того, именно Хорст Зеехофер предлагал отказывать в убежище беженцам, уже зарегистрированным в других странах ЕС, и разворачивать их обратно прямо на границе.