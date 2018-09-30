Число пострадавших из-за тайфуна «Трами» в Японии достигло 47 человек
По последним данным, на юге и юго-западе Японии из-за тайфуна «Трами» пострадали 47 человек. Кроме того, почти 500 тысяч жилых домов остались без света по вине непогоды. Также из-за шквалистого ветра и непрекращающихся ливней было остановлено паромное сообщение. Помимо этого удар стихии привел к отмене 937 авиарейсов, связывающих различные части страны.
В настоящее время «Трами» приближается к западному японскому региону Кансай. Метеорологи уже предупредили местных жителей о шквальных порывах ветра скоростью до 60 метров в секунду и ливневых дождях и призвали их не выходить из своих домов. При этом руководство международного аэропорта Кансай приняло решение приостановить работу двух взлетно-посадочных полос до утра понедельника, передает NHK.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Японии заранее готовились к удару «Трами»: в стране были предприняты необходимые меры безопасности.