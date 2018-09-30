Из-за землетрясения и цунами в Индонезии погибли 420 человек

СЕГОДНЯ 09:17 2018-09-30T09:17:36+03:00

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По последним данным, жертвами мощного землетрясения на индонезийском острове Сулавеси и последовавшего за ним цунами стали 420 человек. Как подчеркнули в Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB), речь идет только о погибших в городе Палу.

Однако помимо административного центра провинции Центральный Сулавеси от удара стихии пострадали примыкающие к нему округа Сиги и Доннгала. Но в настоящее время связи с этими районами острова нет, поэтому о количестве погибших там пока неизвестно.

Между тем вице-президент Индонезии Юсуф Калла не исключает, что в итоге число жертв стихии может достигнуть тысяч человек.

Стоит отметить, что правительство Индонезии планирует выделить почти 560 миллиардов индонезийских рупий (около 37,5 миллиона долларов) для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения и цунами. Ожидается, что деньги будут выделены уже в воскресенье, 30 сентября, чтобы BNPB могло оперативно приступить к работе, передает агентство Antara.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, землетрясение магнитудой 7,5 произошло в минувшую пятницу,28 сентября, у берегов Сулавеси недалеко от города Палу. Подземные толчки привели к образованию цунами. Волны, обрушившиеся на остров, достигали двух-трех метров в высоту.