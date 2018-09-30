В США акула напала на 13-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:53 2018-09-30T12:53:56+03:00

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В воскресенье, 30 сентября, появилась информация о нападении акулы на 13-летнего подростка в американском штате Калифорния. Инцидент произошел на одном из пляжей города Энсинитас, расположенного неподалеку от Сан-Диего.

В результате мальчика удалось спасти: ему помогли трое рыболовов, которые находились рядом в момент нападения акулы. Между тем подростка пришлось госпитализировать: он получил повреждения верхней части торса, сообщает CNN.

Стоит отметить, что после случившегося все пляжи в районе места происшествия были закрыты на 48 часов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в сентябре акула напала на человека на одном из пляжей американского города Уэлфлит, расположенного в штате Массачусетс. Тогда в зубы хищника попал 25-летний молодой человек, причем спасти его так и не удалось: от полученных травм он скончался.