Украинский журналист назвал своих соотечественников «нацией болванов»

СЕГОДНЯ 13:18 2018-09-30T13:18:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов назвал своих соотечественников «нацией болванов». По его мнению, граждане незалежной являются таковыми из-за того, что смотрят телевизор, а не читают книги. Поэтому, как считает Дроздов, Украина и «не является аналогом западных стран».

«К сожалению, мы не являемся аналогом западных стран. Во-первых, мы нечитающая нация. Мы являемся нацией болванов, которые смотрят телевизор и верят тому, кто там им вещает», - сказал Дроздов в прямом эфире телеканала ZIK, добавив при этом, что украинцев с детства не приучают к культуре чтения.

Также писатель посетовал на то, что украинский книжный рынок «находится в зачаточном состоянии». По словам Остапа Дроздова, работать писателем в незалежной просто невыгодно.

Кстати, отметим, в настоящее время Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины постоянно расширяет список книг, запрещенных к ввозу в страну. А в июне, как сообщал сайт kp.ru, стало известно, что киевские власти разрабатывают закон о полном запрете изданий из России.