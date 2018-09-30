Путин пожелал президенту Республики Сербской успехов на выборах

СЕГОДНЯ 17:56 2018-09-30T17:56:35+03:00

Глава российского государства выразил надежду, что голосование пройдет на высоком организационном уровне и в полном соответствии с законом

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Российский лидер Владимир Путин пожелал президенту Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милораду Додику и его сторонникам успеха на ггрядущих выборах.

«Знаю, что 7 октября у вас предстоят выборы, хочу пожелать вам и вашим сторонникам успехов», - заявил Путин в ходе встречи с Додиком в Сочи.

Глава российского государства выразил надежду, что голосование в Республике Сербской пройдет на высоком организационном уровне и в полном соответствии с законом.

В ответ Додик напомнил, что 7 октября президент России будет отмечать день рождения и подарил Путину значок с лацкана своего пиджака, изображающий флаг Республики Сербской. При этом он отметил, что фактически это «перевернутый флаг России».

В ходе переговоров Путин и Додик обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере добычи и переработки нефти и газа. Президент РФ констатировал, что отношения между Баня-Лукой и Москвой активно развиваются.

Также прогрессируют контакты в гуманитарной сфере, добавил Путин. В свою очередь Додик рассказал, что две недели назад был освящен камень в основании русско-сербского гуманитарного центра в Республике Сербской, строительство которого, как ожидается, завершат в 2019 году.