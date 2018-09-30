Появилось видео взрыва, в котором погиб Захарченко
Появилось видео взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, во время которого погиб глава ДНР Александр Захарченко.
Соответствующую запись с камер наблюдения обнародовал телеканал «Россия 1».
На кадрах видно, как к заведению подъезжает кортеж Захарченко, после чего охрана главы ДНР осматривает прилегающую территорию. Один из телохранителей заходит в кафе, через несколько мгновений за ним следует сам Захарченко и еще один охранник, после чего следует мощный взрыв.
Журналист телеканала отмечает, что посещая «Сепар» Захарченко всегда садился за один и тот же стол в углу заведения. По злой иронии, на нам обычно располагалась табличка с надписью «Стол заминирован».
Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. В результате теракта также пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев.
По версии следствия, взрывное устройство заложили в плафон светильника на входе в кафе, его привели в действие дистанционно с помощью звонка на мобильный телефон. Ответственность за теракт власти республики возлагают на украинские спецслужбы.
По горячим следам удалось задержать несколько подозреваемых, которые дали принательные показания.
Видео взрыва, при котором погиб Александр Захарченко.
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