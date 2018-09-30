Появилось видео взрыва, в котором погиб Захарченко

СЕГОДНЯ 21:36 2018-09-30T21:36:22+03:00

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Появилось видео взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, во время которого погиб глава ДНР Александр Захарченко.

Соответствующую запись с камер наблюдения обнародовал телеканал «Россия 1».

На кадрах видно, как к заведению подъезжает кортеж Захарченко, после чего охрана главы ДНР осматривает прилегающую территорию. Один из телохранителей заходит в кафе, через несколько мгновений за ним следует сам Захарченко и еще один охранник, после чего следует мощный взрыв.

Журналист телеканала отмечает, что посещая «Сепар» Захарченко всегда садился за один и тот же стол в углу заведения. По злой иронии, на нам обычно располагалась табличка с надписью «Стол заминирован».

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. В результате теракта также пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев.

По версии следствия, взрывное устройство заложили в плафон светильника на входе в кафе, его привели в действие дистанционно с помощью звонка на мобильный телефон. Ответственность за теракт власти республики возлагают на украинские спецслужбы.

По горячим следам удалось задержать несколько подозреваемых, которые дали принательные показания.