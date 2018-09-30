Премьер-министр Македонии счел успешным референдум о переименовании страны

СЕГОДНЯ 22:08 2018-09-30T22:08:57+03:00

Предварительные данные указывают на то, что большинство жителей проигнорировали голосование, которое, весьма вероятно, признают несостоявшимся

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Македонии Зоран Заев счел успешным референдум о переименовании страны ради вступления в Евросоюз и НАТО. Соответствующее заявление политик сделал в ходе пресс-конференции в штабе возглавляемой им коалиции «Выйди «За» европейскую Македонию».

«Сегодня мы имели успех демократии, успех европейской Македонии. Успех был общим – нашей страны и всех граждан», - подчеркнул Заев.

Впрочем, назвать референдум успешным пока никак не получается. По предварительным данным ЦИК Македонии, явка составила около 34%, и едва ли достигнет 50% - необходимого порога для признания плебисцита состоявшимся.

Очевидно, что большинство граждан прислушались к призывам националистов и бойкотировали голосование, в ходе которого предлагалось ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?».

Любопытно, что указанное соглашение предполагает переименование Республики Македония, название которой категорически не устраивает Грецию. Однако в формулировке вопроса этот момент никак не отражен.

В то же время Заев и глава МИД Македонии Никола Димитров подчеркивают, что референдум носит консультативный характер. Ожидается, что при любом исходе голосования вопрос о переименовании страны будет вынесен на обсуждение в парламенте, где сторонникам премьера потребуется консолидировать в свою поддержку 81 голос из 120. Сейчас правящая коалиция располагает лишь 69 мандатами.

Напомним, в июне этого года министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика будет переименована в Северную Македонию.

Название Македония долгое время было предметом жаркого спора между Скопье и Афинами, так как совпадает с названием одного из греческих регионов. Отстаивая свою позицию, Греция последовательно блокировала попытки северного соседа присоединиться к ЕС или НАТО.