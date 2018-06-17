Афины и Скопье подписали договор о переименовании Македонии

СЕГОДНЯ 13:28 2018-06-17T13:30:05+03:00

Министры иностранных дел Македонии и Греции Никола Димитров и Никос Котзиас (сидят) и премьер-министры Мекедонии и Греции Зоран Заев и Алексис Ципрас Фото: REUTERS

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Министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали в воскресенье историческое соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика будет переименована в Северную Македонию.

По данным Македонского информационного агентства, подписание документа состоялось на границе Греции, Македонии и Албании в живописной местности в районе озер Преспа.

Помимо глав МИД двух стран, свою подпись под соглашением поставил спецпредставитель ООН Мэтью Нимиц. Также на церемонии присутствовали премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев, заместитель генсека ООН Розмари Ди Карло, высокопоставленные европейские чиновники: глава европейской дипломатии Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.

«Мы гордимся этим соглашением. Мы гордимся тем, что объединились вокруг решения, которое нас разделяло, и выбрали решение, которое объединяет нас», - заявил Заев после подписания документа.

Теперь соглашение должно быть ратифицировано парламентами двух стран, а в Македонии его дополнительно подкрепят референдумом. Также предстоит внести соответствующие поправки в конституцию страны.

При этом гражданство республики будет указываться как «македонское», официальный язык также сохранит свое название - «македонский».

Ожидается, что изменение названия откроет для бывшей югославской республики путь в НАТО и ЕС, чему ранее препятствовала позиция Афин.

В свою очередь представители македонской оппозиции и патриотических движений выступили против договора о смене названия страны и призвали граждан на акции протеста. По их мнению, соглашение противоречит национальным интересам республики, нарушает суверенитет и в целом звучит как капитуляция.

С аналогичной позицией выступил президент Македонии, пообещав не подписывать документ, который считает недостойной «личной инициативой» премьера Заева.

Напомним, спор между Грецией и Македонией по поводу названия бывшей югославской республики велся на протяжении 25 лет — Афины категорически не устраивало, что название соседа полностью совпадает с названием одной из греческих провинций.