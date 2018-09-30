2018-09-30T23:05:08+03:00
В мире

Глава МИД Великобритании: ЕС «уподобился» Советскому Союзу

Джереми Хант обвинил Брюссель в стремлении превратить Евросоюз из клуба в тюрьму
Денис СУХОВ
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Глава МИД Великобритании Джереми ХантГлава МИД Великобритании Джереми ХантФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Евросоюз уподобляется СССР, стремясь воспрепятствовать выходу членов сообщества из своей сферы влияния. Такое мнение выразил глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая в воскресенье на съезде Консервативной партии в Бирмингеме.

«Что случилось с верой в европейскую мечту и ее идеалами? ЕС был создан для того, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз никому не давал его покинуть. Урок истории совершенно ясен: если вы превратите ЕС из клуба в тюрьму, то стремление покинуть ее не уменьшится, а будет лишь расти, и мы не будем единственным узником, который захочет бежать из плена», - заявил Хант.

По мнению министра, отказ Брюсселя принять протянутую Лондоном «руку дружбы» и продолжить сотрудничество после Brexit будет иметь для Европы трагический эффект. Хант подчеркнул, что стремясь наказать Великобританию, ЕС борется не с причиной, а последствиями проблемы, которая заключается в неспособности как европейских, так и британских элит справиться с вызовами миграционной политики.

«Никогда не принимайте британскую вежливость за слабость, потому что, если вы зажмете в угол такую страну, как Британия, мы не сдадимся, а будем драться», - пригрозил глава Форин-офиса.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй констатировала, что переговоры с Брюсселем по вопросу Brexit зашли в тупик из-за позиции европейских властей.

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