Захарова прокомментировала сообщения о «ребрендинге» Солсбери
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ о желании властей Солсбери провести «ребрендинг» города и восстановить его туристическую репутацию.
«Учитывая, что эта утечка появилась в Guardian, неужели опять речь идет о специалистах по смене имиджа британских городов — Главном ребрендинговом управлении? Видимо, скоро на карте может появиться Нью-Химки или Новичок-сити», - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Представитель внешнеполитического ведомства предложила пользователям соцсети «помочь солсберецким» с изменением образа и представить свои идеи.
«Референдум пока не предлагать — как сказал Сергей Лавров, заняты Каталонией», - добавила Захарова.
Ранее газета The Guardian сообщила, что власти Солсбери обратились к группе специалистов по «ребрендингу» с тем, чтобы те создали «новый образ» города, оказавшегося в центре дипломатического скандала из-за «дела Скрипалей».
Городской совет надеется, что ряд мероприятий, в том числе продовольственные ярмарки, литературный фестиваль и рождественский каток восстановят доверие к Солсбери и стимулируют приток туристов.