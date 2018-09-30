2018-09-30T23:19:45+03:00
Политика

Захарова прокомментировала сообщения о «ребрендинге» Солсбери

Представитель МИД РФ с иронией заметила, что в ближайшее время на Великобритании могут появиться «Нью-Химки» или «Новичок-сити»
Денис СУХОВ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. ФОТО Артем Коротаев/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. ФОТО Артем Коротаев/ТАСС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ о желании властей Солсбери провести «ребрендинг» города и восстановить его туристическую репутацию.

«Учитывая, что эта утечка появилась в Guardian, неужели опять речь идет о специалистах по смене имиджа британских городов — Главном ребрендинговом управлении? Видимо, скоро на карте может появиться Нью-Химки или Новичок-сити», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель внешнеполитического ведомства предложила пользователям соцсети «помочь солсберецким» с изменением образа и представить свои идеи.

«Референдум пока не предлагать — как сказал Сергей Лавров, заняты Каталонией», - добавила Захарова.

Ранее газета The Guardian сообщила, что власти Солсбери обратились к группе специалистов по «ребрендингу» с тем, чтобы те создали «новый образ» города, оказавшегося в центре дипломатического скандала из-за «дела Скрипалей».

Городской совет надеется, что ряд мероприятий, в том числе продовольственные ярмарки, литературный фестиваль и рождественский каток восстановят доверие к Солсбери и стимулируют приток туристов.

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