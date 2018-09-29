«Заняты вмешательством в выборы в Каталонии»: Лавров ответил шуткой на вопрос о «планах» РФ переманить фермеров из ЮАР

СЕГОДНЯ 07:24 2018-09-29T07:24:22+03:00

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Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам своего участия в 73-й Генассамблее ООН, прокомментировать слухи о якобы намерении России переманить к себе фермеров из ЮАР, которые могут лишиться своих наделов в результате обсуждаемой в стране земельной реформы.

Так, вопрос о подобных «планах» Москвы вызвал недоумение у министра иностранных дел нашей страны, и он решил ответить на него шуткой: дипломат заявил, что в настоящее время РФ слишком занята «вмешательством в выборы» в испанской провинции Каталония. «Мы заняты вмешательством в выборы в Каталонии. Нам не до ваших фермеров, вы от нас слишком далеко», - приводит слова Лаврова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Запад уже давно обвиняет Россию во «вмешательстве» в выборы. В частности, в США расследуют так называемое российское влияние на итоги президентских выборов, прошедших в этой стране в ноябре 2016 года. Между тем доказательств так и не предъявлено, однако Вашингтон уже успел наказать Москву санкциями и уже даже угрожает новыми ограничениями.