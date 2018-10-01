У берегов Испании обнаружили лодки с 450 нелегальными мигрантами

СЕГОДНЯ 02:21 2018-10-01T02:21:51+03:00

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В минувшие выходные в Средиземном море у берегов Испании служба спасения обнаружила 450 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в морском ведомстве.

Первые нелегалы были найдены в субботу в акватории Альборана (самое западное в составе Средиземного моря). В семи лодках находились 342 человека. В воскресенье утром появились еще три лодки, которые везли в Испанию 123 мигранта, говорится в Тwitter Службы спасения на море.

Напомним, в августе сайт kp.ru рассказывал, как около 50 мигрантов приплыли к южному берегу Испании на резиновой лодке и высадились на пляже с туристами. Очевидцы этого события сняли видео, в котором видно, что беженцы взяли штурмом пляж Барроса на курорте Коста-де-ла-Лус и побежали в сторону пятизвездочного отеля. Властям удалось перехватить 25 нелегалов. Из них 19 человек оказались несовершеннолетними. Все беженцы были гражданами Марокко.

С начала 2018 года в страны Европы через Средиземное море попали 80 тысяч 602 человека, еще 1 тысяча 730 погибли.