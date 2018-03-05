2018-03-05T18:04:23+03:00
В мире

Трамп допускает отмену пошлин на сталь и алюминий для Мексики и Канады

Правда для этого обе страны должны будут выполнить ряд условий США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада и Мексика могут избежать введения пошлин на ввоз стали и алюминий в Соединенные Штаты при условии, если Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) будет пересмотрено. В настоящий же момент, по словам главы государства, этот документ лишь создает в стране большой торговый дефицит.

"NAFTA, которое сейчас находится на стадии пересмотра, было плохой сделкой для США. Массовое перемещение компаний и рабочих мест. Тарифы на сталь и алюминий будут погашены только в случае подписания нового, справедливого соглашения", — написал Трамп в своем Twitter.

Он также подчеркнул, что Канаде стоит лучше относиться к американским фермерам, а Мексике необходимо прилагать больше усилий по борьбе с провозом наркотиков в США.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Трамп неоднократно критиковал NAFTA, Договор о тихоокеанском партнерстве и другие подобные соглашения, называя их невыгодными для экономики государства.

Между тем, 1 марта было анонсировано принятие Вашингтоном конкретных мер. Так, США планируют ввести пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.

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