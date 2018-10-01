2018-10-01T08:24:52+03:00
Происшествия

Франция готова помочь в устранении последствий цунами в Индонезии

В момент обрушения цунами на Индонезию в городе Палу на острове Сулавеси находились более 70 иностранцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На острове продолжается поисково-спасательная операцияНа острове продолжается поисково-спасательная операцияФото: REUTERS
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Франция готова оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами в Индонезии. Такое заявление сделал лидер европейской республики Эммануэль Макрон.

"Франция поддерживает Индонезию в этом испытании и готова оказать поддержку в координации с индонезийскими властями", — сказал политик.

При этом глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате буйства стихии.

Число погибших будет только увеличиваться Фото: REUTERS

Число погибших будет только увеличиватьсяФото: REUTERS

Фото: REUTERS

По данным BFMTV, в момент возникновения первых подземных толчков у берегов Сулавеси в островном городе Палу находились более 70 иностранцев, в том числе трое французов. Об их судьбе пока ничего неизвестно

Между тем, президент Индонезии Джоко Видодо уже поручил принимать любую гуманитарную помощь от других стран, передает газета The Jakarta Post.

Вид с воздуха на мост, поврежденный землетрясением и цунами в Палу Фото: REUTERS

Вид с воздуха на мост, поврежденный землетрясением и цунами в ПалуФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, что 28 сентября у берегом индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,4. Мощные подземные толчки привели к образованию цунами, волны которого достигали 2-3 метров в высоту.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас известно о 1,2 тысячи погибших. При этом спасатели считают, что данная цифра продолжит стремительно расти. Жители пострадавших районов остро нуждаются в топливе, питьевой воде, помощи медиков, продовольствии и других вещах первой необходимости.

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