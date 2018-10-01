2018-10-01T08:47:41+03:00
Общество

Россиян могут перевести на новую систему накопительной пенсии

Данный законопроект, разработанный Минфином и Центробанком, пока что находится в стадии подготовки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Минфин и Центробанк выбрали механизм включения граждан в новую накопительную пенсионную систему. ФОТО Александр Рюмин ТАССМинфин и Центробанк выбрали механизм включения граждан в новую накопительную пенсионную систему. ФОТО Александр Рюмин ТАСС
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Россиян могут перевести на новую накопительную систему индивидуального пенсионного капитала. Соответствующий законопроект подготовили министерство финансов РФ и Центробанк.

Документ все еще находится на стадии разработки, но уже сейчас известно, что включение граждан в ИПК будет происходить автоматически. Однако каждый россиянин получит право оформить письменное несогласие с данной процедурой. В этом случае подключение будет аннулировано, считает адвокат бюро "Деловой фарватер" Михаил Филиппов. При этом, по его мнению, обязанность информирования граждан о нововведении ляжет на работодателей.

Если же налогоплательщик решит остаться в системе, то все отчисления будут производиться в пользу негосударственного пенсионного фонда по месту его проживания. Такого мнения придерживается управляющий партнер УК "Право и бизнес" Александр Пахомов. Он считает, что гражданам предоставят пятилетний период, по истечению которого нужно будет выбрать определенный НПФ. В переходное же время управляющей компанией останется ВЭБ, передает РБК.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что с 2019 года российское правительство планирует также ввести новый порядок индексации пенсий. Такая необходимость вызвана внесением поправок в законодательство.

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