2018-10-01T09:18:03+03:00
Общество

Сестра Константина Ярошенко скончалась от рака

Российский летчик, который отбывает 20-летний срок в США, заявил, что смерть близкого человека лежит «на совести американцев»
Ася РОМАНЧУК
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У константина Ярошенко скончалась сестра.ФОТО: личный архив герояУ константина Ярошенко скончалась сестра.ФОТО: личный архив героя
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В России скончалась сестра Константина Ярошенко. Елена Ярошенко умерла, так и не дождавшись от властей США разрешения повидаться с братом.

Константин Ярошенко, рассказывая о смерти сестры, отметил, что это очередная трагедия в его семье, которая «на совести американцев».

Елена, сестра российского летчика, планировала повидаться с братом и ждала разрешения на поездку в страну от посольства США. Но визу так и не выдали, решение постоянно откладывалось. Елена боролась с раком и планировала повидаться с братом в последний раз, чтобы проститься с ним.

- Она очень хотела меня увидеть, планировала приехать вместе с женой и дочерью. Это уже четвертая смерть на совести американцев. Пока меня нет дома умерла теща, умерла сестра жены, моя мама и вот моя сестра. Терять близких всегда очень тяжело, но в заключении это просто невыносимо. Такого и врагу не пожелаешь, - сказал Константин Ярошенко газете «Известия».

Российский летчик Константин Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии спецслужбами США. Его обвинили в сговоре с целью доставки в Штаты крупной партии наркотиков. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

В 2018 году супруга и дочь Ярошенко впервые ездили в США, чтобы навестить заключенного.

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