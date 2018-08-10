Стало известно, когда жена и дочь летчика Ярошенко прилетят в США

СЕГОДНЯ 06:52 2018-08-10T06:57:02+03:00

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Уже совсем скоро приговоренный в США к 20 годам тюрьмы российский летчик Константин Ярошенко сможет увидеть свою жену и дочь. Супруга американского узника Виктория сообщила, что, несмотря на денежные затруднения, ей с помощью друзей удалось купить билеты.

Она вместе с дочкой прибудет в Штаты 20 августа и планирует оставаться там до середины сентября. По словам женщины, они смогут навещать отца и мужа в тюрьме четыре раза в неделю и общаться по два часа.

«Жить будем в Нью-Йорке. Мы очень рады, что сможем увидеться с Константином. Сложно представить, насколько трудно общаться только по телефону или переписываться. Тем более когда мы знаем, как непросто ему приходится», - рассказала Виктория газете «Известия».

Она уточнила, что расстояние от места, где они с дочкой будут жить в Штатах, до тюрьмы «Данбери» примерно 100 километров, и поблагодарила российских дипломатов за помощь.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что российский летчик, которого недавно перевели в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут), получил возможность увидеться со своей семьей.