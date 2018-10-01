Минздрав выступил за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-01T10:24:41+03:00

Сейчас алкоголь можно свободно приобретать с момента достижения 18 лет Фото: Алексей ФОКИН

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за увеличение допустимого возраста продажи алкоголя до 21 года. По мнению главы ведомства, такая мера будет "абсолютно правильной".

Стоит отметить, что, как писал сайт kp.ru ранее, большинство жителей нашей страны также поддерживают введение запрета на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Правительство уже пообещало рассмотреть варианты установления новой возрастной планки.

"Нам представляется абсолютно правильным повысить возраст при продаже алкогольной продукции до 21 года. Мы знаем, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно", - подчеркнула Скворцова.

Она добавила, что перед принятием какого-либо решения должны пройти всесторонние осуждения с организациями, работодателями и общественностью, а также проработка вопроса с юридической и технической сторон, передает ТАСС.