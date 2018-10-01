Драма «Непрощенный» заработала за выходные 150 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-01T11:27:36+03:00

Главную роль в фильме сыграл актер Дмитрий Нагиев Фото: кадр из фильма

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Фильм Сарика Андреасяна «Непрощенный» собрал за прошедший уикенд рекордную сумму: 150 млн рублей.

Драма основана на реальных событиях. В 2002 году архитектор Виталий Калоев потерял жену, сына и дочь в авиакатастрофе над Боденским озером.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/670611" frameborder="0"></iframe> Фильм "Непрощенный" (2018) - Трейлер.

Главную роль в фильме сыграл актер Дмитрий Нагиев. По сюжету он не может смириться со страшной потерей и решает отомстить авиадиспетчеру, по вине которого и произошла трагедия.

Второе место в кинопрокате занял фильм «Тайна дома с часами» с Джеком Блеком и Кейт Бланшетт в главных ролях. Картина заработала 121 млн рублей.

На третьем месте оказался лидер прошлой недели-фильм ужасов «Проклятие монахини». Хоррор собрал 117 млн рублей за прошедшие выходные, а за два уикенда 492 млн рублей, сообщает интернет-портал kinobusiness.com.

Четвертое место заняла комедия «Агент Джонни Инглиш 3.0» . Сборы этого фильма за прошедший уикенд составили 48, 9 млн рублей. Замыкает пятерку лидеров фильм «Простая просьба», который «заработал» за последние два дня 35,5 млн рублей.