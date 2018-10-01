Большинство проголосовавших на референдуме в Македонии высказалось за смену названия страны

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-01T13:22:26+03:00

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По итогам прошедшего в Македонии 30 сентября референдума об изменении названия этого государства большинство голосов было отдано за новое имя для страны.

После обработки 98,61% бюллетеней за изменение названия страны на «Республика Северная Македония» высказалось 91,48% жителей страны. Против этой инициативы выступили лишь 5% проголосовавших.

Македонское информационное агентство МИА, в свою очередь, отмечает рекордно низкую явку на голосовании, которая, в среднем по стране, составила 36,84%. В двух областях страны на участки пришло менее 20% граждан. Эксперты связывают низкую явку с заявлениями местных националистов, которые призывали граждан не ходить на голосование. Несмотря на это, премьер-министр страны Зоран Заев заявил о том, что референдум прошел успешно. Политик подчеркнул, что в данном случае самым важным фактором является «успех демократии в европейской Македонии».

Следует отметить, что низкая явка может стать основанием для признания референдума недействительным.

Референдум о смене названия в Македонии был проведен в связи с требованиями Греции, которая считает использование названия одной из своих провинций недопустимым. В связи с этим, Греция, которая является членом НАТО и ЕС, блокировала вступление Македонии в эти структуры. Отмечается, что в бланках для голосования указывалось, что смена названия поможет Македонии вступить в НАТО и в Европейский союз.

Соглашение между двумя странами о смене названия Македонии было ратифицировано македонским парламентом в июне этого года, однако президент страны Георге Иванов отказался подписывают документ из-за того, что он противоречит Конституции государства, а также может угрожать национальной безопасности.