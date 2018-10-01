Более 1,2 тысячи заключенных сбежали из тюрем после землетрясения в Индонезии

СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-01T13:12:41+03:00

Власти страны уверены, что осужденные граждане поступили так лишь из-за страха перед стихией

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Более 1,2 тысячи заключенных совершили побег из нескольких индонезийских тюрем после того, как на остров Сулавеси обрушилось мощное землетрясение, спровоцировавшее цунами. Об этом сообщила министр юстиции республики Шри Пугу Утами.

"Я уверена: они сбежали, потому что испугались того, что могут пострадать от землетрясения. Это наверняка было вопросом жизни и смерти для осужденных", - заявила глава ведомства.

На настоящий момент известно, что побег был осуществлен из переполненных тюрем в городе Палу и регентсве Дунгала. В последнем случае, по данным The Jakarta Post, сбежать смогли более 340 человек. Заключенные решили организовать поджог после того, как начальник учреждения отказал им в прошении о розыске родственников, которые могли оказаться в пострадавших от стихии районах.

Глава Минюста подчеркнула, что почти все сбежавшие из тюрем граждане были осуждены за коррупцию или преступления, связанные с наркотиками, передает AFP.

Волны достигали 2-3 метров в высотуФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, что 28 сентября у берегов острова Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла, а следом образовалось мощное цунами.

Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент известно о 1,2 тысячи погибших. О судьбе множества людей, в том числе иностранцев, до сих пор нет никакой информации. Свою помощь в ликвидации последствий удара стихии уже предложили ряд стран, например, Франция.