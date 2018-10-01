Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 1,2 тыс. человек

СЕГОДНЯ 05:57 2018-10-01T06:02:48+03:00

Спасатели считают, что цифра будет расти по мере поступления данных их отдаленных районов [фото]

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По последним данным в результате землетрясения и цунами в Индонезии погибли более одной тысячи двухсот человек. Такие данные распространило Национальное агентство по поиску и спасению.

Раненых эвакуируют на самолетеФото: REUTERS

Как пишет The Straits Times, спасатели ожидают, что число жертв будет только расти. Так стали поступать данные из Дунгалы в провинции Центральный Сулавеси, где находился очаг землетрясения.

Спасатели Индонезии считают, что число жертв землетрясения будет растиФото: REUTERS

В агентстве отметили, что жители пострадавших районов остро нуждаются в топливе, питьевой воде, медицинском персонале, палатках, электричестве, продовольствии и других необходимых вещах.

Город Палу после землетрясенияФото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru сообщал о 832 погибших в городе Палу, административном центре этой провинции. несколько сотен человек числятся пропавшими без вести. Около 900 жителей получили ранения и травмы.

Очередь за бензином на АЗС в ПалуФото: REUTERS

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября у берегов Сулавеси недалеко от города Палу. Подземные толчки привели к образованию цунами. Волны, обрушившиеся на остров, достигали двух-трех метров в высоту.