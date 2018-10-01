Референдум о смене названия Македонии признан несостоявшимся

СЕГОДНЯ 16:52 2018-10-01T16:52:49+03:00

После завершения процедуры подсчета голосов была зарегистрирована явка в 37% Фото: REUTERS

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Референдум о смене названия страны в Македонии, который состоялся 30 сентября, был признан недействительным. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии страны Оливер Деркоски.

После завершения процедуры подсчета голосов была зарегистрирована явка в 37%. Это связывается с призывами местных националистов бойкотировать голосование. Для признания итогов референдума, в свою очередь, необходимо, чтобы явка составила как минимум 50%, сообщает агентство Reuters.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев, который летом этого года подписал заблокированное президентом республики соглашение с Грецией об изменении названия страны на «Республика Северная Македония», заявил, что будет продолжать добиваться изменения названия страны в парламенте, а в случае неудачи поставить вопрос о проведении досрочных парламентских выборов.

Смена названия необходима Македонии для вступления в Евросоюз и НАТО. Греция, будучи членом обеих организаций, бойкотирует процедуру вступления в них бывшей югославской республики. В Афинах считают, что использовать название «Македония», которое носит одна из греческих провинций, недопустимо. В ООН же страна носит официальное название «бывшая югославская республика Македония».

В официальном заявлении Еврокомиссии по поводу референдума отмечается, что подавляющее большинство граждан Македонии поддержало «европейский путь» страны. Официальные лица ЕС призвали македонских политиков отбросить разногласия, связанные с голосованием, и «вступить на путь в Европейский союз».

Сайт kp.ru ранее писал о предварительных итогах македонского референдума.