Цена нефти Brent впервые с 2014 года превысила $84 за баррель

СЕГОДНЯ 20:38 2018-10-01T20:38:36+03:00

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Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть эталонной марки Brent впервые за четыре года превысила $84 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов 1 октября на лондонской бирже ICE.

Так, по состоянию на 18:29 мск марка Brent прибавила 1,54% и торговалась по $84,13 за баррель. В последний раз цены на североморскую нефть поднимались к этому уровню 10 ноября 2014 года.

В свою очередь фьючерсы на техасскую нефть WTI с поставкой в ноябре выросли в цене на 1,61% - до $74,43 за баррель.

На фоне дорожающей нефти на Московской бирже наблюдалось укрепление российской национальной валюты. Курс доллара по отношению к рублю снизился к 18:45 мск на 0,3%, до 65,34 рублей. Курс евро упал на 0,66%, до 75,6 рублей.

Ранее стало известно, что нефтяные трейдеры впервые с 2014 года ожидают роста цен на «черное золото» до уровня в $100 за баррель уже в четвертом квартале этого года или начале следующего.

Рост нефтяных котировок подталкивает сокращение экспорта из Ирана (из-за санкций США) и Венесеэлы (из-за тяжелого экономического кризиса в стране). Кроме того, страны ОПЕК+ договорились компенсировать выпадающие объемы, увеличив добычу суммарно лишь на 1 млн баррелей в сутки, более того, в 2019 году участники соглашения допускают возврат к ограничениям на добычу.