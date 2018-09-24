2018-09-24T16:46:59+03:00
Экономика

Трейдеры впервые за четыре года ожидают увеличения цен на нефть до $100 за баррель

Участники рынка предсказывают дефицит предложения на фоне возобновления антииранских санкций США и экономического кризиса в Венесуэле
Денис СУХОВ
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Трейдеры впервые за четыре года ожидают увеличения цен на нефть до $100 за баррельТрейдеры впервые за четыре года ожидают увеличения цен на нефть до $100 за баррель
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Трейдеры ожидают, что уже в ближайшее время цены на нефть могут впервые с 2014 года достигнуть $100 долларов за баррель из-за возобновления санкций США против Ирана и экономического кризиса в Венесуэле.

Об этом пишет Bloomberg, опираясь на мнение участников рынка.

«На рынке нет предложения, способного компенсировать потенциальное исчезновении 2 млн баррелей нефти в день в четвертом квартале. На мой взгляд, это говорит о скором всплеске цен на нефть до $100 за баррель», - цитирует агентство соучредителя Mercuria Energy Group Ltd Дэниела Джегги.

В свою очередь соруководитель Trafigura Group Бен Локок считает, что в начале 2019 года нефтяные цены поднимутся выше $100 за баррель. Также эксперт отмечает, что помимо выпадения экспорта из Ирана и Венесуэлы, на рынок окажут влияние трудности сланцевых нефтедобытчиков. Последние сталкиваются с недостатком кадров и испытывают сложности с увеличением пропускной способности нефтепроводов.

Существенный рост нефтяных цен допускают и аналитики Citigroup Inc., отмечая, что такой сценарий вполне возможен в случае реализации всех потенциальных рыночных рисков. В последний раз нефть торговалась выше отметки в $100 за баррель 9 сентября 2014 года, напоминает Bloomberg.

В минувшее воскресенье мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в Алжире рекомендовал странам-участникам соглашения не увеличивать добычу более чем на 1 млн баррелей в сутки, несмотря на проблемы с экспортом из Ирана и Венесуэлы. Напротив, рассматривается возможность возвращения в 2019 году к дополнительным ограничениям.

В противном случае, согласно прогнозам ОПЕК, в следующем году может повториться сценарий 2014 года, когда избыток предложения сдвинул нефтяные котировки вниз. Ожидается, что ОПЕК+ определит оптимальный уровень добычи на экстренной встрече в ноябре.

На фоне новостей из Алжира нефть эталонных марок торгуется в понедельник с повышением. Так, ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 2,29% по сравнению с закрытием предыдущих торгов, достигнув $80,68 за баррель. Нефть WTI с поставкой в ноябре подорожала на 2,01%, до $72,2 за баррель — максимума с 11 июля.

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