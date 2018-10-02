Президент Македонии признал референдум по переименованию страны неудавшимся

СЕГОДНЯ 04:20 2018-10-02T04:20:47+03:00

Большинство македонцев бойкотировали референдум о переименовании страны по договору с Грецией Фото: REUTERS

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Всенародный референдум о переименовании Македонии в Республику Северная Македония провалился. Об этом заявил президент страны Гёрге Иванов.

«Реальность такова, что референдум не удался. Не пытайтесь изменить реальность. Не стоит недооценивать суверенную волю македонских граждан. Пришло время отвечать перед македонским народом», - сказал он в своем обращении.

Иванов подчеркнул, что Македония должна и далее двигаться по европейскому пути, но «с чувством собственного достоинства, а не под давлением и руководствуясь двойными стандартами».

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что явка избирателей на референдуме по вопросу переименования бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония была крайне низкой и составила 36,11% от общего числа голосующего населения. Государственная избирательная комиссия страны отметила, что по конституции необходимо участие в плебисчите не менее половины населения, имеющего право голоса. Поэтому итоги референдума ен могут быть признаны.