2018-10-02T09:23:13+03:00
Политика

Экстрадированный в США Никулин отказался от проверки на вменяемость

Слушания по делу обвиняемого в киберпреступлениях россиянина назначены на начало октября, однако молодой человек с каждым днем становится все более апатичным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиянин Евгений НикулинРоссиянин Евгений НикулинФото: кадр с видео
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Обвиняемый в киберпреступлениях россиянин Евгений Никулин, который был экстрадирован из Чехии в США и теперь находится в одиночной камере, отказался от прохождения психиатрического обследования, на котором ранее настаивала его защита. Об этом рассказал сам адвокат молодого человека Аркадий Бух.

"Никулин отказался от встречи с психиатром. В связи с этим мы изучаем прецеденты с тем, чтобы срочно выработать дальнейшую стратегию действий, поскольку на 8-9 октября назначены судебные слушания по этому делу", - поделился юрист.

По его словам, существует вероятность того, что председательствующему судье в ходе слушаний будет передана специальная петиция по данному вопросу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Евгений Никулин был задержан в 2016 году в Чехии, поскольку американцы обвинили его в совершении хакерских атак на компании LinkedIn, Dropbox и Formspring, а также продаже пользовательских данных. В конце 2017-го Верховный суд европейского государства одобрил выдачу россиянина США, а весной 2018-го было официально объявлено об экстрадиции.

Изначально молодой человек категорически отрицал все обвинения, однако со временем его состояние стало вызывать опасения. Так, по словам адвоката Никулина, его подзащитный стал апатичным, постоянно уклоняется от ответов. Об этом же рассказала и его подруга, которой сам россиянин писал, что "потихоньку сходит с ума".

В начале сентября этого года посольство РФ в Вашингтоне подчеркнула, что именно власти США несут ответственность за возможное ухудшение здоровья удерживаемого в одиночной камере молодого человека, передает ТАСС.

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