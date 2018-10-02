2018-10-02T10:49:36+03:00
Происшествия

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1230 человек

Причиной огромного количества погибших стали еще два подземных толчка [видео]
Сакина НУРИЕВА
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Мощные землетрясения постигли Индонезию в минувшую пятницуМощные землетрясения постигли Индонезию в минувшую пятницуФото: REUTERS
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Количество погибших от землетрясения в Индонезии выросло до 1234 человек.

«К часу дня (по местному времени) количество погибших достигло 1234 человек», - сообщил официальный представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо во время пресс-конференции.

Напомним, 2 октября близ острова Сумба в акватории Индийского океана были зафиксированы еще два землетрясения, сила толчков составила 6 баллов.

Мощные землетрясения постигли Индонезию в минувшую пятницу. Первый толчок был зафиксирован на острове Сулавеси. Вызванное им цунами унесло жизни 832 человек.

Как стало известно, все эти люди были жителями прибрежного города Палу, сильнее всего пострадавшего в результате удара стихии, передает Agence France-Presse.

Двухметровое цунами обрушилось на индонезийский остров Сулавеси.

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