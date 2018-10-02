Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1230 человек
Количество погибших от землетрясения в Индонезии выросло до 1234 человек.
«К часу дня (по местному времени) количество погибших достигло 1234 человек», - сообщил официальный представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо во время пресс-конференции.
Напомним, 2 октября близ острова Сумба в акватории Индийского океана были зафиксированы еще два землетрясения, сила толчков составила 6 баллов.
Мощные землетрясения постигли Индонезию в минувшую пятницу. Первый толчок был зафиксирован на острове Сулавеси. Вызванное им цунами унесло жизни 832 человек.
Как стало известно, все эти люди были жителями прибрежного города Палу, сильнее всего пострадавшего в результате удара стихии, передает Agence France-Presse.
Двухметровое цунами обрушилось на индонезийский остров Сулавеси.