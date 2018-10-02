2018-10-02T09:46:11+03:00
Происшествия

У берегов Индонезии произошли еще два "разрушительных" землетрясения

Подземные толчки магнитудой порядка 6 баллов были зафиксированы близ острова Сумба
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Два землетрясения зафиксировали рядом с индонезийским островом СумбаДва землетрясения зафиксировали рядом с индонезийским островом СумбаФото: REUTERS
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Еще несколько землетрясений были зафиксированы у берегов Индонезии во вторник, 2 октября. Подземные толчки магнитудой 6,1 и 6 баллов наблюдались с южной стороны острова Сумба в акватории Индийского океана. Такие данные предоставили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Известно, что эпицентр первого землетрясения имел координаты -10.54 градуса южной широты и 120.19 градуса восточной долготы и находился примерно в 30 км к югу от Сумбы. Начало подземных толчков пришлось на 02:59 мск. Второе менее мощное землетрясение произошло уже в 03:16 по мск примерно в том же районе.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на филиал Геофизической службы, по интенсивности колебаний в эпицентре данные подземные толчки оцениваются как "разрушительные".

Напомним, что в минувшую пятницу Индонезия уже столкнулась с мощным землетрясением. Толчки были зафиксированы на острове Сулавеси и вызвали разрушительное цунами. По последним данным, жертвами буйства стихии стали более 830 человек.

Недавно стало известно, что еще порядка двух тысяч жителей острова могли погибнуть из-за сходя селя. Один из населенных пунктов, расположенный на юге от города Палу, оказался полностью погребен под грязевыми потоками. Сейчас связь с местными властями отсутствует. Удалось ли кому-то выжить также неизвестно, передает сайт kp.ru.

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