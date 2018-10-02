Был верен одному автору и всегда попадал "в точку": Грушевский о смерти Романа Карцева

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-02T13:04:28+03:00

Российский шоумен рассказал Радио "Комсомольская правда", как познакомился с народным артистом и чему смог у него научиться

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Российский пародист и шоумен Михаил Грушевский был очень расстроен известиями о смерти Романа Карцева - всеми любимого народного артиста. В этом он признался в интервью Радио "Комсомольская правда".

"Очень грустно", - сказал юморист, комментируя трагическую новость.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, Роман Андреевич Карцев умер в этот вторник, 2 октября, на 80-м году жизни. Около двух месяцев назад у мужчины случился инсульт, а потом еще инфаркт и "что-то типо пневмонии". Сердце артиста просто не выдержало.

По словам Грушевского, он познакомился с Карцевым еще в поздние 80-е, когда только начинал свою карьеру, а Роман Андреевич уже был мэтром и классиком. Мужчины общались в круизе, который состоял из двух городов – Рима и Неаполя. Шоумену особенно запомнилось, как народный артист, прогуливаясь по улицам Италии, сравнивал ее со своей родиной.

"Были комментарии Романа Карцева, которые сводились к тому, что Неаполь ему очень напоминал Одессу. <...> Это было очень смешно", - рассказал пародист.

Он также выразил восхищение тем фактов, что практически всю свою жизнь Карцев исполнял только одного автора – Михаила Жванецкого, и лишь в самом конце своего творческого пути стал сам писать тексты.

"Он был верен одному автору и не пытался даже исполнять кого-то из других классиков эстрадной драматургии, говорит очень многое об этом человеке", - подчеркнул Грушевский.

Артист припомнил, что примерно год назад между ним и Карцевым состоялся очень сердечный разговор. Несмотря на разницу в возрасте, мужчинам было хорошо и комфортно общаться друг с другом.

"Он дружески-покровительственно со мной всегда это общение выстраивал. И не брезговал советами. Он мог послушать новый номер и сказать: "А сделай еще там вот так!". И всегда в точку попадал", - подытожил комик.