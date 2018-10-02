Не менее 43 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-02T13:27:01+03:00

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По меньшей мере 43 человека пострадали в результате столкновений полиции и протестующих в Каталонии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне на улицах Барселоны состоялось шествие, приуроченное к годовщине проведения референдума о независимости, результаты которого были признаны недействительны властями страны. В результате действий отдельных активистов в городе начались беспорядки, в ходе которых правоохранители вынуждены были применить силу.

По данным издания La Vanguardia, большинство пострадавших являются жителями Барселоны. Все они получили легкие травмы, не представляющие угрозы для жизни. Между тем, как сообщает газета El Pais, большинство пострадавших (порядка 30 человек) являются сотрудниками каталонской полиции.

Так, около 20 правоохранителей были ранены в ходе обеспечения порядка у парламента автономии. Остальные же стражи порядка пострадали во время дежурства у главного полицейского управления в Барселоне. Протестующие закидывали сотрудников правоохранительных органов яцами, банками и другими предметами. О задержаниях пока не сообщается.