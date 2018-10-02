«Не осознают степень ответственности»: Захарова ответила на заявление о готовности НАТО уничтожать российские ракеты

СЕГОДНЯ 20:03 2018-10-02T20:03:48+03:00

Дипломат подчеркнула, что американские представители при альянсе напрасно ведут себя столь агрессивно и деструктивно

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Американские представители при НАТО не осознают всю степень своей ответсвенности и опасности, которую представляют их необдуманные агрессивные заявления. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала слова постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, заявившей, что альянс оставляет за собой право упреждающего удара для уничтожения российских ракет, якобы не соответствующих Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

«Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики. Кто уполномочил эту даму делать подобные заявления? Американский народ? В курсе ли обыватели в США, что оплачиваемые из их кармана так называемые дипломаты ведут себя агрессивно и деструктивно», - отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что «ломать и крушить все подряд» очень просто, однако для исправлений своих ошибок американской дипломатии придется приложить немало усилий.

«Что касается существа вопроса, то наши военные эксперты дадут развернутый ответ», - добавил представитель МИД РФ.

Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все члены альянса сходятся во мнении, что Москва якобы нарушает условия ДРСМД, разрабатывая и испытывая ракеты 9М729. В свою очередь в МИД РФ ранее подчеркивали, что данные ракеты полностью соответствуют условиям договора, а любые утверждения об обратном — не более чем спекуляции Вашингтона.