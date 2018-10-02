2018-10-02T23:05:47+03:00
В мире

Несколько тысяч протестующих сторонников Пашиняна блокируют здание парламента Армении

Ранее премьер-министр республики призвал соратников выйти на митинг против принятия поправок, затрудняющей роспуск парламента
Денис СУХОВ
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Несколько тысяч протестующих сторонников Пашиняна блокируют здание парламента АрменииНесколько тысяч протестующих сторонников Пашиняна блокируют здание парламента АрменииФото: REUTERS
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Несколько тысяч протестующих сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна блокируют здание парламента Армении, и по некоторым данным, ворвались на территорию законодательного орагана.

Ранее премьер призвал соратников выйти на митинг против принятия поправок в регламент парламента, затрудняющих его роспуск.

«Все к парламенту. Республиканская партия проводит внеочередное заседание», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Менее чем через час после призыва, парламент принял поправки в регламент 67 голосами из 105. Фактически, теперь отменить инициативу сможет лишь Конституционный суд, если сочтет ее не соответствующей основному закону страны.

Несколько тысяч протестующих блокируют здание парламента Армении Фото: REUTERS

Несколько тысяч протестующих блокируют здание парламента АрменииФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Позже премьер и сам присоединился к протестующим, пригрозив в ближайшее время подать в отставку и назвав депутатов от Республиканской партии Армении, «Процветающей Армении» и «Дашнакцутюн» контрреволюционерами.

Митингующие скандируют «Предатели!» и в нецензурной форме требуют от депутатов РПА «убраться». Внутри здания парламента заблокированы около 70 человек.

Митингующие скандируют «Предатели!» Фото: REUTERS

Митингующие скандируют «Предатели!»Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Согласно конституции, если премьер Армении подаст в отставку, а парламент с двух попыток не выберет нового главу правительства, законодательный орган может быть распущен.

Новые поправки позволяют переносить заседания парламента на неопределенное время без роспуска в случае, если работе органа или депутатов чинят препятствия.

Роспуск парламента и досрочные выборы - одним из ключевых пунктов политической программы Пашиняна. По мнению армянского премьера, выборы в законодательный орган должны пройти уже в декабре.

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