Макрон со второго раза принял отставку главы МВД Франции

СЕГОДНЯ 02:55 2018-10-03T03:05:31+03:00

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Вечером во вторник, 2 октября, президент Франции Эмманюэль Макрон принял повторное заявление министра внутренних дел Жерара Колона об отставке и даже уже назначил временно исполняющего обязанности главы МВД страны.

До назначения нового министра выполнять его обязанности Макрон поручил премьер-министру Эдуарду Филиппу, сообщает телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Жерар Колон еще в середине сентября объявил, что хочет оставить свой пост в правительстве, чтобы снова стать мэром Лиона. Он возглавлял город до того, как стал министром внутренних дел.

Однако его первое заявление об отставке в понедельник президент Франции не принял, что французские СМИ объяснили его доверием к Колону и желанием оградить главу МВД от нападок. Соотечественники жестко критиковали работу Жерара Колона по борьбе с преступностью и терроризмом в стране.