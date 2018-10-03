2018-10-03T03:05:31+03:00
В мире

Макрон со второго раза принял отставку главы МВД Франции

Временно исполнять обязанности министра внутренних дел страны будет премьер Эдуар Филипп
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Франции Эмманюэль МакронПрезидент Франции Эмманюэль МакронФото: REUTERS
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Вечером во вторник, 2 октября, президент Франции Эмманюэль Макрон принял повторное заявление министра внутренних дел Жерара Колона об отставке и даже уже назначил временно исполняющего обязанности главы МВД страны.

До назначения нового министра выполнять его обязанности Макрон поручил премьер-министру Эдуарду Филиппу, сообщает телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Жерар Колон еще в середине сентября объявил, что хочет оставить свой пост в правительстве, чтобы снова стать мэром Лиона. Он возглавлял город до того, как стал министром внутренних дел.

Однако его первое заявление об отставке в понедельник президент Франции не принял, что французские СМИ объяснили его доверием к Колону и желанием оградить главу МВД от нападок. Соотечественники жестко критиковали работу Жерара Колона по борьбе с преступностью и терроризмом в стране.

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