Секретная служба США перехватила подозрительный конверт для Трампа
Секретная служба США, которая занимается охраной первых лиц государства, перехватила подозрительный конверт, предназначавшийся американскому лидеру Дональду Трампу. Данное письмо было адресовано президенту 1 октября и находилось среди корреспонденции Белого дома. Об этом сообщили в пресс-службе федерального агентства.
"Конверт не был получен на территории Белого дома, и он не попал в Белый дом", - подчеркнули в ведомстве.
Подробностей инцидента не приводится, однако известно, что Секретная служба совместно с правоохранительными органами ведет расследование данного дела, передает FoxNews.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще два подозрительных конверта были обнаружены в корреспонденции Пентагона. Просматривающие почту сотрудники обнаружили в письмах вещество, которые сильно напоминало сильнейший яд рицин. Сейчас достоверность данной информации проверяют специалисты.
Между тем, известно, что данные конверты предназначались для министра обороны США Джеймса Мэттиса и начальника штаба ВМС адмирала Джона Ричардсона.