2018-10-03T07:46:28+03:00
В мире

Секретная служба США перехватила подозрительный конверт для Трампа

Теперь ведомство совместно с правоохранительными органами ведет расследование данного инцидента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Секретная служба США, которая занимается охраной первых лиц государства, перехватила подозрительный конверт, предназначавшийся американскому лидеру Дональду Трампу. Данное письмо было адресовано президенту 1 октября и находилось среди корреспонденции Белого дома. Об этом сообщили в пресс-службе федерального агентства.

"Конверт не был получен на территории Белого дома, и он не попал в Белый дом", - подчеркнули в ведомстве.

Подробностей инцидента не приводится, однако известно, что Секретная служба совместно с правоохранительными органами ведет расследование данного дела, передает FoxNews.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще два подозрительных конверта были обнаружены в корреспонденции Пентагона. Просматривающие почту сотрудники обнаружили в письмах вещество, которые сильно напоминало сильнейший яд рицин. Сейчас достоверность данной информации проверяют специалисты.

Между тем, известно, что данные конверты предназначались для министра обороны США Джеймса Мэттиса и начальника штаба ВМС адмирала Джона Ричардсона.

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