В центре Лондона с небоскреба упала стеклянная панель, убив прохожего

СЕГОДНЯ 07:58 2018-10-03T07:58:29+03:00

Полиция и владельцы высотки выясняют, как это могло произойти

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Во вторник, 2 октября, в центре Лондона погиб 53-летний мужчина, на которого из окна пентхауса на 27 этаже высотного здания упала огромная стеклянная панель, сообщает издание The Sun.

ЧП случилось 2 октября на набережной Альберта недалеко от элитного жилого комплекса The Corniche. Прохожим, на которого свалилось оконное стекло, оказался водитель автобуса компании Clarkes Of London по имени Мик Феррис. Он как раз возвращался из магазина в свой автобус. Мужчина скончался на месте.

Отмечается, что «роскошные апартаменты» стоимостью в 6,25 миллиона фунтов стерлингов на 27-м этаже высотки пока не заселены. Полиция и владельцы здания выясняют причины трагедии, ведется следствие.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в этот же день в британской столице произошел еще один инцидент: человек с ножом напал на одного из пассажиров в вагоне поезда метро.