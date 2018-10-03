Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации 282 статьи УК

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-03T10:43:14+03:00

Эта статья описывает действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства

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В среду, 3 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса РФ.

Эта статья описывает действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

"Указанные в части первой этой статьи деяния будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года", — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованном в электронной базе данных Государственной думы.

Подчеркивается, что такая мера позволит исключить варианты привлечения к уголовной ответственности за действия, совершенные один раз и не угрожающие основам конституционного строя и безопасности российского государства.

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