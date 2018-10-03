В Индонезии после землетрясения и цунами началось извержение вулкана Сопутана

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-03T10:57:14+03:00

В результате разгула стихии на индонезийском острове Сулавеси ранее погибли больше 1,2 тысячи человек

Изменить размер текста: A A

Утром в среду, 3 октября, началось извержение вулкана Сопутана на индонезийском острове Сулавеси, где несколько дней назад произошло мощное землетрясение и цунами. В результате разгула стихии погибли более 1,2 тысячи человек.

Как сообщает агентство Associated Press, местные власти пока не объявили эвакуацию жителей. Однако уже повышен уровень опасности для районов, прилегающих к вулкану. Людей просят избегать этот района. Летчиков предупредили об угрозе пепла, который может быть выброшен Сопутаном. Высота пепельного столба от вулкана составляет около шести километров.

Вулкан Сопутан располагается на северо-восточной оконечности острова Сулавеси.

Напомним, в минувшую пятницу, 28 сентября, на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5. После этого случилась серия подземных толчков магнитудой до 6,1, а затем разрушительное цунами. По последней информации, количество жертв превышает 1,2 тысячи человек.