2018-10-03T13:31:02+03:00
Экономика

Экономист назвал четыре условия для отказа России от доллара

Ранее в правительстве сообщили, что разрабатывают меры для снижения зависимости российской экономики от американской валюты
Екатерина БОЛГОВАВалерия ЛЫСЕНКО
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Экономисты обсуждают возможный отказ России от доллараЭкономисты обсуждают возможный отказ России от доллараФото: REUTERS
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Экономист Сергей Хестанов назвал четыре условия для отказа России от доллара.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о планах российских властей отказаться от доллара. В правительстве заявили, что возможность запрета долларовых расчетов не обсуждается, только разрабатываются меры для снижения зависимости российской экономики от американской валюты.

«Для того чтобы отвязать экономику России от доллара, необходимо выполнить четыре основных пункта. Первый – это перерегистрировать часть компаний, которые зарегистрированы за рубежом, в российской юдисдикции», - сказал Хестанов в интервью Радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что первый пункт является самым простым, а вот второй, наоборот, наиболее сложный.

«Необходимо перезаключить контракты на поставку российских энергоносителей из доллара в евро, допустим. Смена валюты контракта технически не очень сложна, но подразумевает достаточно большие дискуссии относительно того, по какому курсу пересчитывать», - считает эксперт.

Кроме того, по его словам, придется перезаключить контракты на импорт товаров и урегулировать отношения граждан с банками, если движение долларов внутри страны будет ограничено.

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