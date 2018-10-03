Путин посоветовал Трампу посмотреть в зеркало, чтобы увидеть виновника роста цен на нефть

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-03T14:57:01+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 3 октября, на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), назвал виновника роста мировых цен на нефть. Как заявил глава нашего государства, он посоветовал бы американскому лидеру Дональду Трампу в поисках виновника повышения стоимости черного золота посмотреть в зеркало.

«У нас была очень хорошая встреча с президентом Трампом в Хельсинки. Но если бы мы затронули с ним тему, которую сейчас обсуждаем, я бы ему сказал, что если ты хочешь найти виновника роста цен (на нефть), Дональд, то тебе нужно посмотреться в зеркало», - сказал российский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча Путина и Трампа в Хельсинки состоялась 16 июля этого года. В ходе тех переговоров главы государств обсуждали в основном состояние и перспективы развития двусторонних отношений и актуальные международные вопросы, в том числе Сирию и Украину.