Путин заявил, что судьбу Мадуро должен решать народ Венесуэлы

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-03T15:47:28+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 3 октября, на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), прокомментировал возможность ухода Николаса Мадуро с поста главы Венесуэлы. Как заметил российский лидер, судьбу боливарианской республики должен решать народ этой страны, а не кто-либо извне.

Кроме того, Путин подчеркнул, что инструменты влияния на ситуацию в Венесуэле «не должны быть такими, которые усугубляют положение гражданского населения». При этом он напомнил о недавнем покушении на Мадуро.

«Против него (Мадуро) был теракт, был совершен, попытка его убийства. Мы тоже будем одобрять такие способы политической борьбы? Я думаю, что это абсолютно неприемлемо. Ни то, ни другое, ни что-либо подобное. Нужно предоставить народу страны самому разобраться со своей судьбой и ничего не навязывать извне», - сказал Путин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, покушение на Николаса Мадуро было совершено 4 августа во время военного парада в Каракасе. К трибуне, с которой выступал глава боливарианской республики, были направлены несколько дронов с взрывчаткой. В результате атаки ранения получили семеро гвардейцев, однако сам президент не пострадал.