Аркадий Дворкович стал президентом Международной шахматной федерации

СЕГОДНЯ 17:38 2018-10-03T17:38:29+03:00

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В среду, 3 октября, в грузинском городе Батуми состоялся очередной конгресс Международной шахматной федерации (FIDE). В частности, на нем был избран новый глава организации. Им стал бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Дворкович получил 103 голоса, а его оппонент - вице-президент FIDE Георгиос Макропулос - набрал всего 78 голосов. Стоит отметить, что еще один претендент на должность президента Международной шахматной федерации - британец Найджел Шорт - снял свою кандидатуру до голосования в пользу Дворковича, передает «Интерфакс».

Напомним, с 1995 года FIDE руководил Кирсан Илюмжинов. Однако, как сообщал сайт kp.ru, в июне этого года стало известно, что он решил не переизбираться на пост главы организации и поддержать кандидатуру Аркадия Дворковича в качестве своего преемника.