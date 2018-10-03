2018-10-03T17:38:29+03:00
Общество

Аркадий Дворкович стал президентом Международной шахматной федерации

В Батуми состоялся очередной конгресс FIDE
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Бывший вице-премьер России Аркадий ДворковичБывший вице-премьер России Аркадий ДворковичФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В среду, 3 октября, в грузинском городе Батуми состоялся очередной конгресс Международной шахматной федерации (FIDE). В частности, на нем был избран новый глава организации. Им стал бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Дворкович получил 103 голоса, а его оппонент - вице-президент FIDE Георгиос Макропулос - набрал всего 78 голосов. Стоит отметить, что еще один претендент на должность президента Международной шахматной федерации - британец Найджел Шорт - снял свою кандидатуру до голосования в пользу Дворковича, передает «Интерфакс».

Напомним, с 1995 года FIDE руководил Кирсан Илюмжинов. Однако, как сообщал сайт kp.ru, в июне этого года стало известно, что он решил не переизбираться на пост главы организации и поддержать кандидатуру Аркадия Дворковича в качестве своего преемника.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста
Полтавченко покидает пост губернатора Санкт-Петербурга
В Госдуме пообещали пересмотр или отмену приговоров после смягчения «экстремистской» статьи
В Греции началось уголовное преследование россиянина Винника
В США рассказали о подозреваемом в отправке ядовитых писем в Белый дом и Пентагон
Россельхознадзор требует остановить выпуск продукции «Петелинки»
Сообщение о бомбе в здании Мособлсуда оказалось ложным
Водителя «скорой» оштрафовали на 300 тысяч за неправильную парковку
Гейтс впервые за 24 года утратил лидерство в рейтинге самых богатых американцев
Венгрия не намерена отказываться от строительства новых энергоблоков АЭС «Пакш»
Глава Каталонии предложил премьеру Испании обсудить вопрос о самоопределении
Девушка осталась инвалидом и потеряла ребенка из-за татуировки
Офицер украинской полиции погиб во время торжественной церемонии приема катера
Столтенберг заявил о создании в НАТО структуры наступательных киберсил
Названы регионы с самой низкой смертностью
Путин: необходимо стремиться к тому, чтобы в Сирии не было войск третьих стран
Военный эксперт обвинил США в создании террористической ячейки на Украине
В России за последние семь месяцев владельцы отелей заработали 143 млрд рублей
2019 год станет перекрестным годом России и Вьетнама
В Шотландии 60-летнюю бутылку виски оценили в 1 млн евро
Путин заявил, что Россию устроит цена 65-75 долларов за баррель нефти
Российские компании среднего бизнеса внедрят в свою работу искусственный интеллект
Брат Жерара Депардье заявил о готовности получить российское гражданство
Путин о Скрипале: он просто шпион — предатель Родины
В 2019 году запустят первую в мире пассажирскую капсулу «вакуумного поезда» Hyperloop
Путин пообещал, что Россия продолжит отвечать на санкции так, чтобы не навредить себе