В Греции началось уголовное преследование россиянина Винника

СЕГОДНЯ 18:33 2018-10-03T18:33:24+03:00

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В Греции началось уголовное преследование Александра Винника. Об этом сообщил адвокат россиянина Тимофей Мусатов. По его словам, допрос Винника состоится в начале ноября.

По мнению защитника, уголовное дело сфальсифицировано западными службами безопасности, так как в нем не представлены доказательства вины Винника.

"Начато уголовное преследование Винника. В соответствии с греческим законодательством состоится предварительное следствие, по итогам которого решат, будет ли возбуждено уголовное дело", — сказал адвокат, передает РИА Новости.

Напомним, в прошлом году в Греции задержали специалиста по криптовалютам Александра Винника. В России его обвиняют в мошенничестве в сфере компьютерной информации. Генпрокуратура РФ направила в Афины два запроса о выдаче подозреваемого. В США россиянина обвиняют в отмывании денег в размере от 4 млрд до 9 млрд долларов. В июле греческий суд принял решение экстрадировать россиянина во Францию, 14 сентября Верховный суд Греции постановил выдать Винника российскому правосудию.