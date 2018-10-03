2018-10-03T20:18:39+03:00
Общество

Илюмжинов поздравил Дворковича с избранием президентом Международной шахматной федерации

По мнению экс-главы FIDE, новая команда «будет и дальше развивать и популяризировать шахматы»
Радио «Комсомольская правда»Дарья ИВАШКИНА
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Кирсан ИлюмжиновКирсан ИлюмжиновФото: Иван МАКЕЕВ
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Кирсан Илюмжинов, бессменно возглавлявший Международную шахматную федерацию (FIDE) с 1995 года, в эфире Радио «Комсомольская правда» поздравил нового главу организации Аркадия Дворковича с избранием.

- В 1995 году, когда Борис Николаевич Ельцин попросил флаг над Парижем водрузить и уже вот 23 года я был президентом, и дай бог и Аркадию Владимировичу 23 года вот возглавлять эту организацию, и то, что он победил – заслуженно. Он сформировал команду, в ней были и молодые, как бы с новыми идеями, и опытные, и, я думаю, что вот эта команда, новая такая свежая кровь в FIDE, поможет и дальше развивать, популяризировать шахматы, - сказал Илюмжинов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович стал президентом Международной шахматной федерации. По итогам голосования, состоявшегося на конгрессе FIDE в грузинском городе Батуми, он получил 103 голоса, а его соперник, вице-президент организации Георгиос Макропулос - 78.

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