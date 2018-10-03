Посол США назвал условия улучшения российско-американских отношений
Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что ранее американский президент Дональд Трамп «предельно ясно дал понять», что настроен на улучшение двухсторонних отношений с Россией.
Однако дипломат заметил, что этот настрой «сопровождается определенными ожиданиями», и назвал условия нормализации взаимоотношений двух стран. По его словам, это невмешательство Москвы в промежуточные выборы в американский конгресс, а также урегулирование ситуации в Донбассе. «Мы очень и очень четко говорим о том, что должно быть сделано: невмешательство в промежуточные выборы в конгресс в этом году и урегулирование проблемы Донбасса в восточной Украине», - сказал Хантсман, слова которого приводятся на странице американского посольства в Facebook.
Также посол Соединенных Штатов подчеркнул, что «самое важное, что можно сделать в ближайшие месяцы, - это выстраивать доверие так, чтобы Москва и Вашингтон в итоги смогли сесть за стол переговоров».
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, год назад Джон Хантсман утверждал, что существует множество возможностей ослабить напряженность между Россией и США.