2018-10-03T21:22:11+03:00
В мире

Посол США назвал условия улучшения российско-американских отношений

По мнению Джона Хантсмана, Трамп «предельно ясно дал понять», что настроен на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой
Дарья ИВАШКИНА
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‍Посол США в России Джон Хантсман‍Посол США в России Джон ХантсманФото: Евгения ГУСЕВА
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‍Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что ранее американский президент Дональд Трамп «предельно ясно дал понять», что настроен на улучшение двухсторонних отношений с Россией.

Однако дипломат заметил, что этот настрой «сопровождается определенными ожиданиями», и назвал условия нормализации взаимоотношений двух стран. По его словам, это невмешательство Москвы в промежуточные выборы в американский конгресс, а также урегулирование ситуации в Донбассе. «Мы очень и очень четко говорим о том, что должно быть сделано: невмешательство в промежуточные выборы в конгресс в этом году и урегулирование проблемы Донбасса в восточной Украине», - сказал Хантсман, слова которого приводятся на странице американского посольства в Facebook.

Также посол Соединенных Штатов подчеркнул, что «самое важное, что можно сделать в ближайшие месяцы, - это выстраивать доверие так, чтобы Москва и Вашингтон в итоги смогли сесть за стол переговоров».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, год назад Джон Хантсман утверждал, что существует множество возможностей ослабить напряженность между Россией и США.

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