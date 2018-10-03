2018-10-03T21:43:11+03:00
Происшествия

В Костромской области упал вертолет

По предварительным данным, на его борту находились два или три человека
Дарья ИВАШКИНА
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В Костромской области упал вертолетВ Костромской области упал вертолетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 3 октября, появилась информация о падении вертолета около деревни Вонышево, расположенной в Костромской области. По предварительным данным, на его борту находились два или три человека

Как уточнили в региональном управлении МЧС России, о крушении винтокрылой машины сообщили местные жители. «В 18:40 поступило сообщение от жителей населенного пункта о падении вертолета около деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области», - говорится на сайте спасательного ведомства.

Также там отмечается, что на место предполагаемого происшествия сразу же выехали подразделения Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона Костромской области.

Между тем Северо-Западная транспортная прокуратура пока не подтверждает информацию о крушении вертолета. «По факту (крушения вертолета) информация еще не подтверждена», - сказали в пресс-службе ведомства ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях похожее ЧП случилось в Иркутской области. Там 1 октября потерпел крушение вертолет «Робинсон», принадлежавший одной из золотодобывающих компаний. На его борту в тот момент находились пилот и механик-мониторщик, оба они погибли.

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